Автомобилистам разъяснили, как распознать «смотанный» пробег

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT , что по состоянию интерьера автомобиля можно заподозрить уменьшенный пробег и историю ДТП.

Эксперт порекомендовал обращать внимание на элементы салона: руль, сиденья, ручки дверей, педали и ручку переключения передач. Именно эти детали чаще всего подвергаются износу при использовании автомобиля.

Ладушкин предупредил, что если на пробеге в 30–40 тысяч километров заметны потертости на руле, царапины на кнопках и износ резиновых накладок на педалях, это может свидетельствовать о «смотанном» пробеге. Такие детали редко меняются при перепродаже после манипуляций с одометром.

Также стоит проверить наличие чехлов на сиденьях. Если они есть, необходимо осмотреть сиденья под чехлами, чтобы выявить износ, поломки, загрязнения или даже плесень.

Особое внимание следует уделить рулевому колесу и торпедо в области подушек безопасности. Следы перетяжки или небрежного демонтажа могут указывать на то, что подушки сработали и автомобиль участвовал в серьезном ДТП.