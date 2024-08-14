Автоюрист Радько: водителям, которые не обновят состав аптечки, ничего не грозит

Новый состав автомобильной аптечки могут утвердить до 1 сентября 2024 года. Водителям, которые это нововведение проигнорируют, ничего не грозит, поэтому новые правила Минздрава бессмысленны, рассказал автоюрист Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, никто не будет эти правила соблюдать, поскольку неукомплектованность аптечки не является основанием для запрета эксплуатации машины.

«Можно быть с полупустой аптечкой. Это ни на что не влияет, это больше не нарушение», — подчеркнул Радько.

Отмечается, что в составе новой аптечки должны быть хирургические ножницы, спасательное одеяло, маска для сердечно-легочной реанимации.