Автоюрист Радько: водителям, которые не обновят состав аптечки, ничего не грозит

Новый состав автомобильной аптечки могут утвердить до 1 сентября 2024 года. Водителям, которые это нововведение проигнорируют, ничего не грозит, поэтому новые правила Минздрава бессмысленны, рассказал автоюрист Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, никто не будет эти правила соблюдать, поскольку неукомплектованность аптечки не является основанием для запрета эксплуатации машины.

«Можно быть с полупустой аптечкой. Это ни на что не влияет, это больше не нарушение», — подчеркнул Радько.

Отмечается, что в составе новой аптечки должны быть хирургические ножницы, спасательное одеяло, маска для сердечно-легочной реанимации.

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте