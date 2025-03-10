Автоюрист Радько: попадание в яму или открытый колодец считается ДТП

Адвокат и автоюрист Сергей Радько рассказал Общественной Службе Новостей , как действовать водителю, если он повредил автомобиль из-за некачественного состояния дорог.

Эксперт объяснил, что попадание в яму, открытый колодец или столкновение со столбом считается ДТП. В таких случаях нужно вызывать ГИБДД для оформления документов. Специалист отметил, что важно зафиксировать нарушение при составлении протокола и сделать много фотографий, чтобы было доказательство связи повреждения с неровностью на дороге.

Радько также подчеркнул, что надо установить организацию, которая отвечает за содержание дороги. В эту организацию следует отправить претензию, а затем обращаться в суд с иском о возмещении ущерба.

Если сотрудники ГИБДД оформили протокол без нарушений, то взыскать ущерб будет проще. Если же они вынесли определение о нарушении пункта 10.1.2 ПДД, то его надо обжаловать.