Автоэксперты сообщили, что среди подержанных авто «немецкой тройки» в России лидируют машины BMW

Эксперты «Авито Авто» поделились информацией с «Известиями» о том, что среди подержанных автомобилей «немецкой тройки» в России лидируют машины BMW. В 2025 году эта марка стала самой востребованной на платформе, тогда как спрос на Mercedes-Benz оказался на 10% меньше, а на Audi — на 14%.

Флагманский седан Mercedes-Benz S-класса опережает BMW 7 серии на 22%, но Audi A8 привлекает еще на 18% меньше внимания. В сегменте E интерес к Audi также ниже: спрос на «баварца» (BMW 5-й серии) всего на 4,5% ниже, чем на Mercedes-Benz E-класса, а Audi A6 уступает им более чем на 30%.

В сегменте D популярность моделей BMW 3-й и 4-й серии значительно выше, чем у конкурентных моделей.