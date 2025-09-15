Автоэксперт Жигалов указал на риски покупки машин с пробегом за рубежом через незнакомые компании

Покупая автомобиль с пробегом за границей через неизвестные интернет-компании, потребитель берет на себя все риски. Об этом заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с ИА НСН .

По его словам, проверить реальный пробег подержанной машины практически невозможно. Все основывается исключительно на доверии к продавцу.

«Особенно сложная схема, когда незнакомые и неизвестные компании в интернете рекламируют поставки за три недели любой модели, любого бренда. Это вызывает вопросы, это страх и риск покупателя», — предупредил специалист.

Он также отметил, что львиная доля «серого» автомобильного импорта осуществляется благодаря существованию льготы по уплате утилизационного сбора, когда оформление производится на конечного потребителя.