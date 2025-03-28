Автоэксперт Зарембо призвал арендовать машины только у проверенных компаний

Руководитель департамента аренды автомобилей в «Авито Авто» Илья Зарембо в беседе с радио Sputnik дал несколько советов по выбору машины в аренду.

Он подчеркнул важность определения целей поездки, так как для разных задач подходят разные автомобили. Для города, например, более удобны компактные модели, а в дальних поездках будут комфортнее автомобили с просторным салоном и хорошей шумоизоляцией. Внедорожники подойдут для выезда на природу.

Зарембо рекомендует арендовать авто только у проверенных компаний или физических лиц. Перед поездкой следует проверить техническое состояние автомобиля и зафиксировать все нюансы в договоре, написала газета «Петербургский дневник».

Эксперт советует убедиться, что все индикаторы работают корректно, нет предупреждающих сигналов о неисправности двигателя или низком уровне масла. Также необходимо проверить показания одометра и уровень топлива. Это поможет избежать споров при возврате машины.

Перед арендой нужно удостовериться в наличии СТС и соответствии госномеров в документах и на машине.