Автоэксперт Васильев назвал бессмысленной установку «лежачих полицейских» для СИМ

Установка «лежачих полицейских» для электросамокатов и других СИМ лишена смысла. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, такие препятствия вряд и остановят водителей СИМ или заставят их соблюдать скоростной режим. Дело в том, что установленные преграды будет легко объехать. Кроме того, у всех СИМ разный диаметр колеса, и наезд некоторых на «лежачих полицейских» может закончится травмами для водителя.

«Чем меньше диаметр колеса, тем серьезнее проблемы водитель испытывает при наезде даже на маленькие препятствия. Окажутся ли они позитивным фактором, влияющим на безопасность?» — отметил Васильев.

Он добавил, что вопрос безопасности пешеходов и самокатчиков, скорее, культурный, а не юридический. Людям нужно научиться уважать друг друга и соблюдать правила.