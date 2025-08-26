Автоэксперт Турсунова предупредила о риске повреждения двигателя при смешивании масел

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова сообщила «Газете.ru», что смешивание разных моторных масел может стать причиной серьезных повреждений двигателя.
Как пояснила специалист, такая практика способна обернуться снижением эффективности присадок. Кроме того, есть риск ухудшения смазывающих свойств и износа двигателя.
По словам эксперта, особенно опасно сочетать синтетические и минеральные масла, а также продукты с разными классами вязкости. Среди последствий — перегрев деталей и образование осадка, забивающего масляный фильтр.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте