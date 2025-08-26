Автоэксперт Турсунова предупредила о риске повреждения двигателя при смешивании масел

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова сообщила « Газете.ru », что смешивание разных моторных масел может стать причиной серьезных повреждений двигателя.

Как пояснила специалист, такая практика способна обернуться снижением эффективности присадок. Кроме того, есть риск ухудшения смазывающих свойств и износа двигателя.

По словам эксперта, особенно опасно сочетать синтетические и минеральные масла, а также продукты с разными классами вязкости. Среди последствий — перегрев деталей и образование осадка, забивающего масляный фильтр.