Автоэксперт Трушкова: грязь под капотом нарушает работу электрооборудования

Директор по сервису ГК «Рольф» Юлия Трушкова рассказала, к чему может привести скопившаяся под капотом пыль. Грязный двигатель способен спровоцировать поломки, отметила эксперт в беседе с «Российской газетой».
По ее словам, грязь в подкапотном пространстве задерживает влагу и ухудшает теплообмен. Кроме того, в данных условиях нарушается работа электрооборудования машины.
Специалист посоветовала удалять пыль струей сжатого воздуха. Соответствующий инструмент есть на любой автомойке самообслуживания. Очистку мотора с помощью химических средств лучше доверить мастеру, добавили «Известия».
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