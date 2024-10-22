Автоэксперт Трушкова: грязь под капотом нарушает работу электрооборудования

Директор по сервису ГК «Рольф» Юлия Трушкова рассказала, к чему может привести скопившаяся под капотом пыль. Грязный двигатель способен спровоцировать поломки, отметила эксперт в беседе с « Российской газетой ».

По ее словам, грязь в подкапотном пространстве задерживает влагу и ухудшает теплообмен. Кроме того, в данных условиях нарушается работа электрооборудования машины.

Специалист посоветовала удалять пыль струей сжатого воздуха. Соответствующий инструмент есть на любой автомойке самообслуживания. Очистку мотора с помощью химических средств лучше доверить мастеру, добавили «Известия».