Автоэксперт Титов: тщательный визуальный осмотр кузова снизит риск покупки «распила»

При выборе машины на вторичном рынке существуют риски приобрести распиленный автомобиль. Чтобы этого избежать, необходимо заранее тщательно провести визуальный осмотр кузова, рассказал автоэксперт Роман Титов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на поверхности кузова не должно быть шероховатостей, следов швов, коррозии. Насторожить должен толстый слой краски с использованием шпаклевки, с помощью таких мер продавец мог попытаться скрыть «распил», сообщили «Известия».

Кроме того, важно обратить внимание на состояние салона. На обивке и сидениях не должно быть явных повреждений и признаков износа, отметил Титов.

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте