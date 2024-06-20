Автоэксперт Тимашов: менять масло лучше каждые 7-10 тысяч километров

Чтобы продлить срок службы турбонаддува мотора, следует менять масло каждые 7-10 тысяч километров. Об этом сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, очень важно, чтобы масло было качественным и соответствовало требованиям производителя. Также продлить срок турбонаддува поможет контроль за чистотой воздушного фильтра ДВС и регулярные замены фильтра, сообщили «Известия».

Кроме того, Тимашов посоветовал придерживаться размеренной и спокойной езды, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру.