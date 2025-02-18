Автоэксперт Тимашев: при обкатке машины стоит избегать резких маневров

Новая машина требует особого ухода после покупки. Такой подход позволит всем механизмам работать слаженно, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в беседе с « Российской газетой ».

По его словам, автомобиль необходимо бережно эксплуатировать первые пять тысяч километров. Сопрягаемые детали нуждаются в приработке, пояснил специалист.

«При обкатке обращаться с автомобилем следует бережно, избегая резких стартов, маневров и торможений», — сообщил Тимашев.

Он также призвал не оставлять двигатель долго работать на холостых оборотах. В таком режиме агрегат может столкнуться с масляным голоданием, так как подача жидкости в систему смазки невелика, добавили «Известия».