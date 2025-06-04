Автоэксперт Субботин призвал менять смазочный материал каждые 7 тыс. км в жаркий сезон

Летом автомобилисты часто сталкиваются с повышенным потреблением горючего. Среди основных факторов, влияющих на этот показатель, выделяются загрязненное масло в двигателе, неисправности инжекторов и резкий стиль вождения. Об этом рассказал специалист автосервиса Fit Service Андрей Субботин в интервью «Газете.Ru».
«Использование чистого масла обеспечивает оптимальную смазку деталей, что уменьшает трение. Современные составы содержат добавки, защищающие мотор от износа. Накопление отложений увеличивает расход», — пояснил эксперт. Он рекомендует менять смазочный материал каждые семь тысяч километров.
Также важно следить за состоянием форсунок и своевременно заменять воздушные и топливные фильтры. Агрессивное управление транспортным средством приводит к частым визитам на заправку. Для тех, кто хочет сократить затраты, советуют придерживаться умеренного скоростного режима.
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