Автоэксперт Субботин призвал менять смазочный материал каждые 7 тыс. км в жаркий сезон

Летом автомобилисты часто сталкиваются с повышенным потреблением горючего. Среди основных факторов, влияющих на этот показатель, выделяются загрязненное масло в двигателе, неисправности инжекторов и резкий стиль вождения. Об этом рассказал специалист автосервиса Fit Service Андрей Субботин в интервью «Газете.Ru».

«Использование чистого масла обеспечивает оптимальную смазку деталей, что уменьшает трение. Современные составы содержат добавки, защищающие мотор от износа. Накопление отложений увеличивает расход», — пояснил эксперт. Он рекомендует менять смазочный материал каждые семь тысяч километров.

Также важно следить за состоянием форсунок и своевременно заменять воздушные и топливные фильтры. Агрессивное управление транспортным средством приводит к частым визитам на заправку. Для тех, кто хочет сократить затраты, советуют придерживаться умеренного скоростного режима.