Автоэксперт Стрельников призвал избегать общения с продавцами, которые неохотно делятся информацией о подержанном авто

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников в беседе с изданием РИАМО рассказал автомобилистам, как грамотно купить автомобиль с пробегом и не потерять свои деньги.

В первую очередь эксперт порекомендовал избегать общения с продавцами, которые неохотно делятся информацией о товаре. По словам Стрельникова, надежный продавец предоставит полную историю обслуживания автомобиля, написал «ФедералПресс».

При выборе машины на популярных сайтах следует обращать внимание на наличие важных документов: ПТС, СТС, журнала обслуживания. Также важно проверить количество владельцев и технические характеристики, оценить регулярность ТО и ремонтов. Стрельников призвал не доверять заведомо низкому пробегу при большом количестве владельцев.

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