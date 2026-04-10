Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о порядке действий при отказе сцепления в автомобиле

Автомобильный эксперт Вадим Стрельбицкий в беседе с RG.RU рассказал, как действовать, если в пути отказало сцепление.

По его словам, если нет возможности доставить автомобиль на станцию техобслуживания на эвакуаторе, можно попробовать буксировку другим автомобилем на нейтральной передаче. При этом нужно соблюдать необходимые меры предосторожности, написал MK.RU.

Также есть экстремальный способ, к которому стоит прибегать только в самых критических ситуациях, например, когда есть угроза жизни. Стрельбицкий объяснил, что в этом случае на заглушенном автомобиле включается вторая передача, затем запускается двигатель, и машина начинает движение. Так можно медленно доехать до места ремонта или эвакуации. Для остановки необходимо заглушить двигатель и тормозить.

Эксперт подчеркнул, что данный метод крайне опасен и подходит только опытным водителям, способным контролировать ситуацию на дороге. Использование этого способа на дорогах общего пользования не рекомендуется, особенно в условиях плотного трафика.