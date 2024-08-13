Автоэксперт Стрельбицкий: проблемы с кузовом и подвеской — последствия вождения лихача

Зачастую лихачей отличает небрежное отношение к машине. Как выяснить, подвергался ли транспорт агрессивной эксплуатации, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с «Российской газетой».

По его словам, один из вероятных признаков — проблемы с кузовом. На нем можно заметить вмятины и царапины различных размеров, а также сколы краски. К последствиям резких поворотов и торможений относится неравномерный износ шин.

Кроме того, специалист посоветовал обращать внимание на стук в подвеске и люфт в рулевом управлении. Еще один повод для беспокойства — неисправности в тормозной системе, добавили «Известия».

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