Зачастую лихачей отличает небрежное отношение к машине. Как выяснить, подвергался ли транспорт агрессивной эксплуатации, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с « Российской газетой ».

По его словам, один из вероятных признаков — проблемы с кузовом. На нем можно заметить вмятины и царапины различных размеров, а также сколы краски. К последствиям резких поворотов и торможений относится неравномерный износ шин.

Кроме того, специалист посоветовал обращать внимание на стук в подвеске и люфт в рулевом управлении. Еще один повод для беспокойства — неисправности в тормозной системе, добавили «Известия».