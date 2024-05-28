Автоэксперт Стрельбицкий предупредил, что использование нерекомендованного бензина может повредить мотор

В автомобиль всегда нужно заливать именно тот бензин, который рекомендует производитель. Об этом «Газете.RU» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Он объяснил, что топливо с меньшим октановым числом может негативно сказаться на производительности машины и даже повредить мотор.

«Использование бензина АИ-92 в машинах, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести, например, к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров», — отметил эксперт.

Кроме того, при использовании нерекомендованного топлива может увеличиться расход. В этом случае автовладелец рискует двигателем и не экономит.