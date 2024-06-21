Автоэксперт Стрельбицкий назвал утечку трансмиссионной жидкости распространенной неисправностью вариатора

Срок службы вариатора зависит от конкретного автомобиля и стиля вождения. Его самой распространенной неисправностью считается утечка трансмиссионной жидкости, рассказал автоэксперт Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, также часто возникают проблемы с износом ремня, выходом из строя конусных шкивов и повреждением подшипников. Капитальный ремонт или замена вариатора обычно требуются на пробеге свыше 200 тысяч километров.
Срок службы вариатора значительно сокращают частая езда на повышенных скоростях, резкие ускорения и буксировка тяжелых грузов, отметил Стрельбицкий.