Автоэксперт Стрельбицкий назвал утечку трансмиссионной жидкости распространенной неисправностью вариатора

Срок службы вариатора зависит от конкретного автомобиля и стиля вождения. Его самой распространенной неисправностью считается утечка трансмиссионной жидкости, рассказал автоэксперт Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также часто возникают проблемы с износом ремня, выходом из строя конусных шкивов и повреждением подшипников. Капитальный ремонт или замена вариатора обычно требуются на пробеге свыше 200 тысяч километров.

Срок службы вариатора значительно сокращают частая езда на повышенных скоростях, резкие ускорения и буксировка тяжелых грузов, отметил Стрельбицкий.

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