Автоэксперт Стасюк предупредил, что подержанные шины могут иметь скрытые дефекты

Он подчеркнул, что крайне важно знать, сколько резина была в эксплуатации. Потому что часть компонентов, содержащихся в ней, теряет свои свои свойства с прошествием времени. В частности, после пяти лет кончается гарантия от производителя, что может означать снижение безопасности при использовании покрышек.

Это касется даже тех шин, которые не эксплуатировались. Даже если они пять или десять лет просто лежали на складе, часть свойств может быть утеряна. Поэтому при покупке зимней резины очень важно проверять срок производства.