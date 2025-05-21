Автоэксперт Солдатов посоветовал помыть машину перед долгим простоем

Автоэксперт Роман Солдатов поделился рекомендациями с RT о правильной подготовке транспортного средства к долгому простою в связи с предстоящим отпуском или командировкой.

Специалист рекомендовал выбирать для парковки место, которое максимально скрыто от солнечных лучей, а также не забывать про установку отражающих элементов на приборную панель.

«Если во дворе есть камеры, шлагбаумы, то, конечно, можно смело оставлять там. Но желательно подальше от деревьев и ненадежных конструкций», — добавил эксперт.

По его словам, перед отъездом следует провести тщательную мойку автомобиля, включая очистку всех элементов. Кроме того, стоит обработать корпус от коррозии и пройти ТО.