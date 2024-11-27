Автоэксперт Смит заявил, что китайские машины надежно защищены от коррозии

Утверждение, что китайские автомобили больше подверженны коррозии, это серьезное преувеличение. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на слова владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита.

По его словам, китайские автомобили имеют такую же антикоррозийную обработку, как европейские. Поэтому нельзя говорить, что они в первый же год начинают ржаветь или от малейшего скола покрываются «жучками».

Эксперт добавил, что лакокрасочный слой у китайских машин даже толще, чем у японских, которые не считаются подверженными коррозии больше других автомобилей. Поэтому нельзя заявлять о том, что произведенный в КНР транспорт менее качественный.