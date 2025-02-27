Автоэксперт Славнов: снятие авто с учета после продажи поможет избежать штрафов

Если сразу снимать автомобиль с учета после его продажи, бывший владелец не будет получать штрафы за нарушения, которые совершил новый собственник. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Чтобы не приходили чужие штрафы, прежний собственник может снимать машину на следующий день. Для него это безопасно», — пояснил эксперт.

Славнов напомнил, что раньше на перерегистрацию транспортного средства давалось 10 дней. В противном случае на автомобиль могли наложить запрет на регистрационные действия и забрать его на штрафстоянку. При этом по документам машина все еще принадлежала бывшему владельцу.

С начала весны 2025 года в России вступит в силу закон, который позволит водителям снимать автомобиль с учета сразу после того, как они его продадут.