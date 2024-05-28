Автоэксперт Славнов призвал ввести особую категорию водительских прав для электросамокатов

Власти Екатеринбурга обсуждают идею о максимальном ограничении скорости электросамокатов. Дело может дойти до полного запрета таких СИМ. В беседе с «ФедералПресс» инициативу прокомментировал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Он призвал не судить обо всех самокатчиках по поведению нарушителей. Важно доработать правила использования данных средств индивидуальной мобильности, ведь они плотно вошли в жизнь людей, предложил специалист.

По его словам, стоит ввести особую категорию водительских прав. Обучение в автошколе научит человека ответственности и даст понимание юридической стороны.

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