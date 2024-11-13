Автоэксперт Шкуматов заявил, что проект оформления ДТП через «Госуслуги» не имеет смысла

Нет никакого смысла в разработке нового законопроекта, который позволит оформлять аварии через «Госуслуги», потому что фактически такая возможность уже имеется. Об этом «Ридусу» рассказал лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он объяснил, что оформить дорожно-транспортное происшествие можно с помощью сервиса «Госуслуги Авто». Процесс занимает всего несколько минут, нужно лишь сделать несколько фотографий и загрузить данные. Однако важно, что у обоих участников аварии должен быть профиль на «Госуслугах».

Шкуматов отметил, что этот сервис работает без нареканий, поэтому он не видит смысла в нововведениях.