Автоэксперт Шкуматов: владельцев СИМ могут обязать получать водительские права

Автоэксперт Петр Шкуматов прокомментировал в беседе с NEWS.ru идею Министерства транспорта приравнять пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям транспорта.

По мнению эксперта, владельцы СИМ уже считаются водителями.

«Я немного не понял, зачем это нужно, потому что у нас на сегодняшний день водитель средства индивидуальной мобильности уже является водителем. А средства индивидуальной мобильности являются разновидностью транспортного средства», — заявил Шкуматов.

Он добавил, что если поправка будет принята, то для владельцев СИМ могут ввести требования иметь водительское удостоверение и страховать ответственность. Сейчас владельцам СИМ не нужны ни права, ни ОСАГО.