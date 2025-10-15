Автоэксперт Шкуматов спрогнозировал сокращение авторынка на 10% в 2026 году

Авторынок России уменьшится на 10% и достигнет 1,1–1,15 миллиона автомобилей в 2026 году. Такой прогноз дал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, ситуация связана с введением новых правил расчета утилизационного сбора. Согласно проекту бюджета, в 2026 году планируется собрать 1,65 триллиона рублей.

«Это план. За него отвечает Минпромторг. Если он с этим планом не справится, очевидно, будут сделаны выводы, включая кадровые», — отметил специалист.

Как пояснил Шкуматов, объем рынка новых автомобилей оценивается примерно в пять триллионов рублей, следовательно, увеличение утилизационного сбора приведет к перераспределению около 10% денежных потоков рынка на уплату налогов.