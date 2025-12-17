Автоэксперт Шкуматов спрогнозировал очередной рост цен на новые машины

В следующем году автовладельцев ждет очередное повышение стоимости новых автомобилей в России. Такое заявление сделал глава рабочей группы Национального фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, сообщил « Ридус ».

Среди основных причин такого развития событий он назвал увеличение утилизационного сбора, рост налога на добавленную стоимость и изменение условий импорта транспортных средств с двигателями мощнее 160 лошадиных сил.

«Я думаю, эти факторы окажут достаточно серьезное влияние на рынок, и он еще немного сократится», — отметил специалист.

По его словам, в нынешнем году объемы реализации новых автомобилей составили около 1,3 миллиона экземпляров. Однако на следующий год Шкуматов предсказал снижение показателя примерно до 1,15 миллиона машин.