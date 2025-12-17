Автоэксперт Шкуматов спрогнозировал очередной рост цен на новые машины
В следующем году автовладельцев ждет очередное повышение стоимости новых автомобилей в России. Такое заявление сделал глава рабочей группы Национального фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, сообщил «Ридус».
Среди основных причин такого развития событий он назвал увеличение утилизационного сбора, рост налога на добавленную стоимость и изменение условий импорта транспортных средств с двигателями мощнее 160 лошадиных сил.
«Я думаю, эти факторы окажут достаточно серьезное влияние на рынок, и он еще немного сократится», — отметил специалист.
По его словам, в нынешнем году объемы реализации новых автомобилей составили около 1,3 миллиона экземпляров. Однако на следующий год Шкуматов предсказал снижение показателя примерно до 1,15 миллиона машин.