Автоэксперт Шкуматов предостерег водителей от ранней смены резины

По его словам, в марте еще возможны заморозки, и менять резину рано.

«Часть машин уже ездит на летней резине. Люди оказываются обманутыми этими теплыми деньками, когда наступило чуть ли не лето. Но мы все хорошо знаем, что гололедица может быть и на майские праздники. Это уже редкость, но тем не менее», — отметил специалист.

Эксперт рекомендует отложить замену резины как минимум до апреля, когда установится более стабильная погода. Водителям, которые часто ездят ночью или ранним утром, стоит оставаться на зимней резине до конца апреля или даже до начала майских праздников, считает он.

Сегодня утром стало известно о нескольких массовых ДТП в Москве, где столкнулось девять автомобилей.