Автоэксперт Шкуматов посоветовал не пренебрегать антикоррозийной обработкой

В последние годы автомобилисты стали чаще жаловаться на коррозию, больше других с этой проблемой сталкиваются владельцы машин, произведенных в Китае. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Петр Шкуматов.

По его словам, число столкнувшихся с коррозией выросло на 35%, однако стоит учитывать и тот факт, что на российском рынке стало больше китайских авто.

«Однако спрос на услуги антикоррозийной обработки для китайских машин действительно высок. Особенно это касается автомобилей, ввезенных по параллельному импорту», — подчеркнул Шкуматов.

Он добавил, что такой подход — это своего рода защита инвестиций. Человек продлит жизнь машине и сможет ее в будущем выгоднее продать.