Автоэксперт Шкуматов напомнил, что за использование шин с шипами летом может грозить штраф

Автоэксперт и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал RT , что в России запрещено использовать автомобильные шины с шипами в период с июня по август.

По его словам, запрет распространяется только на зимнюю резину с шипами, а на так называемых шинах-«липучках» можно ездить в любое время года.

За использование шин с шипами летом грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Но это не самое страшное — такая резина за два месяца придет в негодность, поэтому ее придется менять. А стоимость зимней шипованной резины всем известна.

Ранее Дептранс Москвы призвал столичных автовладельцев переходить на летние шины.