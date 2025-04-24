Автоэксперт Шкуматов напомнил, что за использование шин с шипами летом может грозить штраф

Автоэксперт и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал RT, что в России запрещено использовать автомобильные шины с шипами в период с июня по август.
По его словам, запрет распространяется только на зимнюю резину с шипами, а на так называемых шинах-«липучках» можно ездить в любое время года.
За использование шин с шипами летом грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Но это не самое страшное — такая резина за два месяца придет в негодность, поэтому ее придется менять. А стоимость зимней шипованной резины всем известна.
Ранее Дептранс Москвы призвал столичных автовладельцев переходить на летние шины.
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