Автоэксперт Шкуматов: для мотоциклистов скорректируют коэффициенты мощности двигателя, возраста и стажа

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил RT , как будет рассчитываться стоимость полиса ОСАГО для мотоциклистов с 17 апреля.

«Ранее для мотоциклистов действовали те же коэффициенты, что и для автомобилистов», — сказал он

По словам эксперта, это приводило к ряду проблем, поскольку не учитывался более высокий уровень аварийности среди мотоциклистов.

Изменения позволят ввести отдельные коэффициенты для мотоциклистов, подчеркнул Шкуматов. Будут скорректированы коэффициенты мощности двигателя и возраста и стажа.

«Коэффициент должен быть выше из-за более высокой аварийности мотоциклистов», — отметил автоэксперт.

Тариф станет индивидуальным, так что аккуратные мотоциклисты будут платить меньше, а нарушители — больше.