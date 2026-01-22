Автоэксперт Шапарин указал на реалистичность сценария с развитием беспилотного транспорта в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил перспективы развития беспилотного транспорта в России. Об этом сообщило « Авторадио ».

Специалист указал на реалистичность соответствующего сценария, отметив нехватку профессиональных водителей.

«Высокоавтоматизированные грузовики — это просто насущная необходимая потребность. Ее понимают, например, крупнейшие розничные сети, которые взаимодействуют с нашими IT-чемпионами», — отметил эксперт.

Шапарин допустил, что IT-компании начнут выпускать комплекты для цифровизации и автоматизации уже существующих машин. Такое развитие событий он счел более вероятным, чем появление инноваций у АвтоВАЗа.