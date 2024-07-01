Автоэксперт Шапарин посоветовал регулярно мыть автомобильные радиаторы
В условиях экстремальной жары крайне важно защитить свой автомобиль. Об этом «Абзацу» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Он рассказал, что очень важно держать исправной систему охлаждения машины. А также не забывать проверять уровень антифриза.
«Радиаторы нужно регулярно мыть, чтобы автомобиль мог нормально охлаждаться. Раз в два-три года надо менять антифриз», — отметил эксперт.
Он добавил, что еще один важный момент — это обслуживание кондиционера. Важно менять ему фильтры и заливать новый фреон.
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