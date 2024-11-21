Автоэксперт Шапарин посоветовал поменять щетки на лобовом стекле при подготовке машины к зиме

Подготавливая машину к зиме, мало только поменять резину, нужно адаптировать весь автомобиль к новым погодным условиям. Об этом радиостанции Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он отметил, что, во-первых, нужно, переобувая машину, использовать только качественную резину. В противном случае безопасность автомобилиста будет под угрозой.

Кроме того, в холодное время года нужно позаботиться о видимости. Для этого Шапарин порекомендовал поменять щетки на лобовом стекле, а самого его обработать «антидождем». Это поможет избегать налипания снега и улучшит обзор при дожде.