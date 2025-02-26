Автоэксперт Шапарин: дорожные знаки должны быть доступными для всех водителей

В России принят новый ГОСТ, который вносит изменения в правила дорожного движения. Стандарт начнет действовать с 1 января 2026 года, но отдельные регионы могут начать его внедрение раньше. Некоторые эксперты выражают обеспокоенность по поводу новых правил дорожного движения и считают, что они нуждаются в дальнейшей доработке, написал ОТР .

Так, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин настаивает на том, что дорожные знаки должны быть понятными и доступными для всех участников дорожного движения. Он предлагает провести широкое обсуждение предлагаемых изменений с участием профессионалов отрасли, чтобы учесть все возможные нюансы и улучшить эффективность новой системы.

Среди новшеств — появление новых табличек, таких как «Глухие», и объединение некоторых знаков. Цель этих изменений — упростить восприятие дорожной обстановки и сократить количество лишних знаков, что особенно актуально в больших городах.