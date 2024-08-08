Автоэксперт Сажин рассказал, что регистрационный знак с заклеенным флагом будет считаться недействительным
Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Общественной Службой Новостей прокомментировал предложение лишать водителей прав за отсутствие флага России на регистрационном знаке.
Ранее с подобной инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
По словам эксперта, внеся изменения в КоАП, необходимо, соответственно, внести изменения в ГОСТ по государственным регистрационным знакам.
«Когда ты идешь заказывать номера в ГИБДД, перед штамповкой ты можешь выбрать. Удивительно, но номера с флагом стоят на 100 рублей дешевле. Тут кому что нравится», — добавил Сажин.
Он также призвал водителей не заклеивать флаг скотчем, иначе номер будут признан недействительным.