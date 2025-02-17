Автоэксперт Сажин предупредил об автомобильном мошенничестве через онлайн-сервисы

Автомобилисты столкнулись с возросшей активностью мошенников, использующих сложные схемы для незаконного присвоения транспортных средств. Одним из основных инструментов стал портал «Госуслуги». Автоэксперт Владимир Сажин обсудил с корреспондентом Общественной Службы Новостей опасности, связанные с действиями мошенников.

Он подчеркнул удобство онлайн-сервисов, но также отметил необходимость осторожного обращения с ними.

Через портал «Госуслуги», по словам Сажина, можно лишиться машины, даже не осознавая этого. Такие удобные онлайн-услуги, как оформление договоров купли-продажи и перерегистрация собственности, активно используются мошенниками. Тем не менее, гражданам необходимо предпринять шаги для защиты своего имущества от действий недобросовестных лиц, добавил он.

Сажин также указал на различия в защите недвижимости и автотранспорта. Для недвижимости возможно наложить запрет на онлайн-сделки через обращение в Росреестр, но для автомобилей таких мер пока не предусмотрено.