Автоэксперт Сажин: подорожание такси связано с манипуляциями водителей

Таксисты все чаще переходят в «серую» зону и ищут клиентов в социальных сетях. Результатом становится подорожание поездок, оформленных в официальных сервисах. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, происходящее похоже на манипуляцию водителей, которые пытаются навязать свои правила. Однако требования к перевозкам должны выполнять все участники данного рынка, отметил специалист.

Он предложил провести несколько показательных мероприятий. Водители должны понимать, что им грозит за невыполнение правил.