Автоэксперт Сажин поддержал увеличение штрафа за отказ от остановки по требованию

В России выросли штрафы за отказ водителя остановиться по требованию сотрудников полиции с 500 рублей до 10 тысяч рублей. Такие меры простимулируют нарушителей стать законопослушными гражданами, сообщил автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

По его словам, водители, которые не останавливаются по требованию, думают, что отделаются весьма скромным штрафом. Некоторые «ловят на этом хайп», а другие совершают реальные противоправные действия.

Теперь же первое предупреждение обойдется таким нарушителям в 10 тысяч рублей, а уже второе — это лишение прав. В итоге последствия у этого — пересдача экзаменов и отдых от автомобиля, отметил Сажин.