Автоэксперт Сапцов призвал водителей не начинать движение, не прогрев двигатель хотя бы пару минут

Руководитель образовательной траектории цифровой автошколы «Баранка» Дмитрий Сапцов в беседе с сайтом newsnn.ru рассказал о вредных привычках водителей, которые со временем могут сильно навредить машине.

Эксперт призвал автомобилистов не начинать движение, не прогрев двигатель хотя бы пару минут. Дело в том, что при быстром старте масляная пленка не успевает образоваться, а механизмы мотора работают с повышенным трением. Кроме того, большие нагрузки после старта вредны для коробки передач, особенно в зимний период.

По словам эксперта, водителям не стоит удерживать педаль сцепления во время движения. Такая привычка ведет к существенному давлению на выжимной подшипник, разжимающий фрикционные диски. Также не не рекомендуется включать нейтральную передачу во время остановки, поскольку это может привести к преждевременному износу АКПП.