Автоэксперт Родионов: в некоторых случаях использование более высокооктанового топлива может навредить двигателю

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой» предупредил автомобилистов о том, что в некоторых случаях использование более высокооктанового топлива может навредить двигателю машины.

Это касается старых двигателей, которые, например, устанавливались на отечественные Lada 20-летней давности.

«Двигатель на старом авто обладает низкой степенью сжатия. Он будет испытывать колоссальные нагрузки из-за работы на высокооктановом топливе», — процитировали Родионова«Известия».

Вместо эффективности и экологичности водитель получает быстрый износ двигателя или его дорогостоящий ремонт.

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