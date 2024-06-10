Автоэксперт Родионов: в некоторых случаях использование более высокооктанового топлива может навредить двигателю

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой» предупредил автомобилистов о том, что в некоторых случаях использование более высокооктанового топлива может навредить двигателю машины.
Это касается старых двигателей, которые, например, устанавливались на отечественные Lada 20-летней давности.
«Двигатель на старом авто обладает низкой степенью сжатия. Он будет испытывать колоссальные нагрузки из-за работы на высокооктановом топливе», — процитировали Родионова«Известия».
Вместо эффективности и экологичности водитель получает быстрый износ двигателя или его дорогостоящий ремонт.