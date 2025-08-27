Автоэксперт Родионов указал на существование максимального срока хранения бензина в баке

Специалист по автомобилям Никита Родионов сообщил о существовании максимального срока хранения бензина в баке транспортного средства или канистре в интервью агентству «Прайм» .

«Допустимый срок хранения бензина зависит от множества факторов: материала канистры, условий хранения (температуры и влажности) и качества самого бензина», — заявил эксперт.

По словам Родионова, в специальной таре бензин хранится до пяти месяцев. Однако в баке автомобиля этот срок сокращается до двух месяцев. Хранить бензин в пластиковой таре можно только при условии короткой транспортировки, длительное хранение в такой таре недопустимо, написала «Свободная пресса».