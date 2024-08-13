Автоэксперт предупредил об опасности китайских авто с пробегом

Васильев: перед покупкой поддержанного авто из КНР изучите кузов и днище

Автоэксперт Егор Васильев предупредил россиян, что на рынке поддержанных автомобилей имеются модели китайских брендов, не прошедших адаптацию к российским реалиям. Характерные для них основные проблемы он перечислил в интервью агентству «Прайм» .

По его словам, перед покупкой первым делом нужно осмотреть кузов на наличие сколов лакокрасочного покрытия, ржавчины и даже трещин сварных соединений. Не забыть оценить его состояние под обивкой, ковриками и в нише запасного колеса.

Васильев отметил, что имеющиеся недостатки могут дать «повод для хорошего торга» или послужить отказом от покупки.

После осмотра кузова нужно оценить состояние днища автомобиля. Третий момент — осмотр подвески на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков.

«Обычно у „ранних“ китайцев — это не является сильной стороной», –отметил эксперт.

И, наконец, оценка состояния двигателя. Если на авто установлен вариатор или робот, то лучше обратиться за диагностикой в специализированную мастерскую.

В заключение Васильев добавил, что поддержанных «китайцев» лучше приобретать у официального дилера, чтобы получить хоть какую-то гарантию на решение возможных проблем «цивилизованным способом».

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