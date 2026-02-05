Автоэксперт Попов рекомендовал использовать эндоскоп при проверке приобретаемой машины
Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал RT, какие меры следует предпринять, чтобы выявить признаки утопления автомобиля при покупке.
По его словам, для проверки нужно использовать эндоскоп.
«Надо залезать туда, где оголенные электрические контакты, — в блок предохранителей. И смотреть там разъемы. Если машина была в соленой воде, на разъемах наверняка присутствует коррозия», — объяснил специалист.
Он также посоветовал осмотреть пустоты дверей и обратить внимание на наличие ила, песка, водорослей. Если нет возможности снять обивку, можно заехать на эстакаду и изучить лонжероны машины с помощью эндоскопа.