Автоэксперт Попов рекомендовал использовать эндоскоп при проверке приобретаемой машины

По его словам, для проверки нужно использовать эндоскоп.

«Надо залезать туда, где оголенные электрические контакты, — в блок предохранителей. И смотреть там разъемы. Если машина была в соленой воде, на разъемах наверняка присутствует коррозия», — объяснил специалист.

Он также посоветовал осмотреть пустоты дверей и обратить внимание на наличие ила, песка, водорослей. Если нет возможности снять обивку, можно заехать на эстакаду и изучить лонжероны машины с помощью эндоскопа.