Автоэксперт Попов рассказал о правилах установки видеорегистратора в автомобиле

Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов поделился с RT рекомендациями по установке видеорегистратора в салоне машины. По его словам, важно, чтобы устройство не ограничивало обзор водителю.

Эксперт подчеркнул, что видеорегистратор следует размещать либо в нижней части лобового стекла, либо в верхней — у зеркала. «Если он будет спрятан за зеркало, инспектор не придерется, что он ограничивает обзор», — посоветовал Попов.

Также он отметил, что при выборе видеорегистратора следует обращать внимание на объем памяти, разрешение и угол поля зрения. Оптимальным считается угол в 150–160 градусов.