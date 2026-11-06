Автоэксперт Попов рассказал, что долговечность новых шипов после дошиповки зависит от технологии их установки

Если зимняя шина потеряла часть шипов за пару сезонов, ее срок службы иногда можно продлить. Как пишет «За рулем» , технический эксперт Олег Марков советует сначала проверить состояние покрышки. Для установки новых шипов взамен выпавших глубина протектора должна быть не меньше шести миллиметров. При неравномерном износе или повреждениях шины смысл такого ремонта уже под вопросом.

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, долговечность новых шипов после дошиповки зависит от технологии их установки и состояния самой шины. По техрегламенту в зимней шине может отсутствовать до 10–12% шипов, но процедура дошиповки имеет свои нюансы, пишет Авторадио.

Когда отверстие под шип принудительно расширяют, резина в этом месте теряет упругость. Поэтому первыми, как правило, вылетают именно ремонтные шипы. Эксперт советует делать дошиповку только при наличии гарантированной необходимости в шипах и хорошем состоянии протектора (глубиной не менее 6–7 мм).

Срок службы правильно установленных ремонтных шипов при аккуратной езде составляет 3–4 сезона. Однако эксперты советуют перед ремонтом сравнить цены: если шина небольшого диаметра потеряла много шипов, покупка новой резины может оказаться выгоднее восстановления.