Автоэксперт Попов призвал водителей проверить исправность дефлекторов осенью

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT перечислил факторы, которые необходимо учесть водителю при смене сезона.

По словам эксперта, ключевое изменение — это температура. «К слову, где-то уже появляются первые заморозки», — отметил он, добавив, что зимние колеса пока не нужны, но стоит учитывать ухудшение эластичности летних шин при похолодании.

Также Попов подчеркнул важность понимания особенностей поведения автомобиля в условиях аквапланирования осенью. «Надо вспомнить, как «возвращать» автомобиль, если он попадет в аквапланирование, особенно на скоростных трассах», — отметил эксперт.

Не стоит забывать и о запотевании стекол в сырую погоду. «Нужно проверить исправность дефлекторов», — сказал Попов.

Кроме того, сокращение светового дня и органические загрязнения на стекле ухудшают видимость, поэтому их следует удалить.