Автоэксперт Попов предупредил, что зимой расход бензина может вырасти на 10–15%

Автоэксперт Дмитрий Попов сообщил RT , что в холодное время года автовладельцы сталкиваются с увеличением расхода топлива. Это происходит из-за совокупности нескольких факторов.

«Колеса скользят, и получается больше циклов прокручивания двигателя зимой. Далее, мы дольше стоим на прогреве, дольше выходим на рабочий режим. В итоге сжигаем бензин без движения», — отметил специалист.

Также на расход топлива влияет использование электроприборов, например, фар, которые зимой работают гораздо дольше. «И лампы на самом деле довольно серьезно нагружают двигатель», — добавил Попов.

Эксперт подчеркнул, что на увеличение расхода бензина также влияют плотность воздуха и температура. В результате все это вместе добавляет 10–15% к потреблению топлива.