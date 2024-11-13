Автоэксперт Попов посоветовал зимой проверять уровень масла на холодном моторе

В холодное время года и, тем более, при минусовых температурах нужно осень внимательно следить за уровнем масла. Об этом «Ридусу» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Он отметил, что зимой есть свои тонкости. В частности, уровень масла нужно смотреть на холодном двигателе, в идеале, когда машину еще не заводили.

Попов объяснил, что объем масла при минусовых температурах может уменьшаться. Это не слишком критично, но для объективных показателей это нужно учитывать.

Также важно проверить и качество масла. Оно не должно быть очень темным, а также плохой знак — это образование пены, в этом случае машине может потребоваться ТО.