Автоэксперт Попов объяснил спрос на гибриды переориентацией с «электричек»

Автоэксперт Дмитрий Попов сообщил « Ридусу », что спрос на гибридные машины растет из-за переориентации потребителей с электромобилей.

По данным руководителя «Автостата» Сергея Целикова, за 10 месяцев текущего года в России было зарегистрировано и переоформлено около 14 тысяч подержанных гибридных автомобилей. Это на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Спрос на гибриды вырос в связи с переориентацией с электромобилей», — отметил специалист.

На его взгляд, многие люди продолжают верить в потенциал электромобилей, но не хотят отказываться от двигателя внутреннего сгорания. Явление Попов назвал вполне ожидаемым, учитывая неразвитость инфраструктуры для «электричек» в России.